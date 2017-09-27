МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций относится к Facebook как к любой другой интернет-компании, ответил глава ведомства Николай Никифоров на вопрос замсекретаря генсовета "Единой России" Евгения Ревенко. Видеозапись разговора с министром размещена на странице депутата в Facebook.

"Никакого предвзятого отношений ни к Facebook, ни к любому зарубежному сервису, ни к любому российскому сервису нет. Если есть в Российской Федерации федеральный закон, он обязателен для применения абсолютно всеми интернет-компаниями", — сказал Никифоров.

Как положительный пример министр привел сервис такси Uber.

"Самый яркий пример я хотел привести, он тоже американский — это компания Uber, которая оказывает услуги такси. Они арендовали серверы в России, все операции с российскими клиентами у них отражаются на территории Российской Федерации, все персональные данные хранятся здесь, никакой технической проблемы в этом нет", — объяснил Никифоров.

Глава Минсвязи также выразил надежду на конструктивную позицию "всех интернет-игроков".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник заявил, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон, хотя и не направлял официальных писем. Роскомнадзор не планирует на 2017 год никаких контрольных мероприятий в отношении соцсети, а насчет 2018 года подумает, уточнял глава ведомства.