В Москве установили билборды с перепиской Николая II с женой

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Билборды с цитатами из переписки последнего российского императора Николая Второго и его супруги Александры Федоровны, посвященные любви, браку и семейному счастью, появились в разных районах Москвы, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Цитаты из личного дневника императрицы и ее писем к супругу стали частью проекта синодального отдела "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви".

"Данный проект направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи", — сказал представитель синодального отдела.

Он отметил, что "на протяжении более чем 100 лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций". "Между тем, реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников", — добавил собеседник агентства.

Предполагается, что проект "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви" со временем станет "примером доступного и позитивного способа раскрыть неизвестные и полузабытые страницы российской истории".