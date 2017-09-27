Исследование показало, где производят самый "правильный" хлеб в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Самый распространенный и популярный в России белый хлеб — "нарезной батон" проверили на территории Центрального федерального округа и не нашли в 65 образцах существенных отклонений по качеству, а самые "правильные" батоны производят отнюдь не в Москве, а в регионах округа, говорится в отчете исследования Роскачества, которое проводится в стране.

Масштабное веерное исследование проходит во всех федеральных округах РФ. Хлеб исследуют в шести аккредитованных испытательных центрах страны, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта. Хлеб испытывали на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства хлеба.

В первый этап исследования вошли образцы из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, а также в Москвы.

Результаты

"Интересно, что нарезные батоны, произведенные не в столичных регионах ЦФО, имеют более высокое качество, чем те, которые были произведены в Москве и Московской области (здесь зафиксировано 9 товаров с нарушениями), тогда как не в столичных – всего три (два – в Рязанской области и один – в Костромской)", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что среди всех исследованных образцов не оказалось "подкрашенных" или "отбеленных" батонов, но в 6 случаях были найдены искусственные консерванты, которые говорят о том, что, скорее всего, они попала в хлеб из маргарина. "Это не является нарушением нормативов, однако данные товары с консервантами лишаются возможности претендовать на государственный "Знак качества", — добавляется в исследовании.

Отчет Роскачества показал, что "ни в одном образце эксперты не обнаружили следов пестицидов, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов, все образцы проверялись на зараженность возбудителем "картофельной болезни" хлеба в течение 36 часов, и ни в одном из них он не был выявлен".

"Задача государства — обеспечить устойчивый рост легального производства и оборота продукции, проведенное исследование задает ориентир для потребителя – теперь он сможет сделать осознанный выбор в пользу безопасности и качества", — приводятся в исследовании слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".