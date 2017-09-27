Во Владивостоке приостановили работу трамваев и троллейбусов

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Дальневосточная энергетическая компания отключила за долги в 1,67 миллиона рублей объекты ОАО "Электрический транспорт" во Владивостоке, которое обеспечивает работу трамваев и троллейбусов в городе, сообщил РИА Новости представитель энергокомпании.

В среду местные СМИ сообщили, что движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке утром остановлено. Позже движение троллейбусов возобновили, однако после обеда подвижной состав ОАО "Электрический транспорт" вернулся в депо.

"Ограничения введены на все указанные в договоре объекты "Электрического транспорта" из-за долга в 1,67 миллиона рублей, который накопился с августа. Уведомление об отключении должнику высылали за 10 дней, но никаких документов или официальных обращений от них не поступало", — сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, в среду трамваи и троллейбусы в городе действительно не работали.

"Но в ближайшее время энергетики получат оплату, которую проведет администрация города, и после этого работа трамваев и троллейбусов возобновится. Власти города делают это потому, что работа предприятия убыточна, и оно получает субсидии из бюджета Владивостока", — сказал собеседник.

Комментарием ситуации со стороны ОАО и РИА Новости пока не располагает.