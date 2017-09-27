На Керченской переправе из-за шторма скопилось более двух тысяч машин

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Выезд автомашин с парома в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Более двух тысяч единиц транспортных средств скопились в Крыму и на Кубани у Керченской паромной переправы к утру среды, работа которой была прервана штормом, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора переправы "Морская дирекция".

Работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра и шторма вечером в понедельник.

"Переправа не работает уже 34 часа. На данный момент в порту "Кавказ" скопилось 300 легковых машин, 60 автобусов и 150 малотоннажных грузовых машин. В порту "Крым" 550 легковых автомобилей, 55 автобусов и около 100 малотоннажных грузовых машин", — сообщили в "Морской дирекции".

Кроме этого, на специальных накопительных площадках открытия движения ожидают 350 фур со стороны Краснодарского края и 550 грузовых авто – со стороны Крыма, сказали в дирекции.

Прогноз погоды неутешительный – ветер усилился до 27 метров в секунду, предположительно, первые рейсы после простоя переправа сможет осуществить утром в пятницу, сказали в "Морской дирекции". В компании вновь просят водителей воздержаться от поездок через переправу до улучшения погоды.

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

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