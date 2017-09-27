Посетителям парка "Зарядье" покажут северное сияние

Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Посетители выставки в московском парке "Зарядье", посвященной истории освоения Арктики, смогут увидеть северное сияние, которое воссоздадут с помощью мультимедийной установки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Посетителям покажут уникальные экспонаты, например, предметы быта и снаряжение из первых арктических экспедиций. Кроме того, гости выставки увидят необычное природное явление — северное сияние. Его воссоздадут при помощи специальной мультимедийной установки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эффект северного сияния создадут при помощи мультимедийного голографического экрана высотой 2,5 метра, который создает трехмерные проекции ночного неба, переливающегося всеми цветами радуги. Рядом будут транслировать видеоролики, раскрывающие природу этого явления.

Как рассказал порталу директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб, выставкой "Русская Арктика" открывается первый выставочный сезон в парке. По его словам, экспозиция будет доступна для москвичей и гостей города с 29 сентября по 15 февраля включительно.