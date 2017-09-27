Рост цен и угроза войны: социологи узнали главные страхи россиян

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Рост цен и международные конфликты остаются главными страхами россиян, хотя уровень обеспокоенности этими проблемами к концу лета снизился до показателей начала года, меньше всего граждане страны опасаются проблем в семье, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ВЦИОМ провел опрос 24-29 августа 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. Рассчитанный социологами на основе полученных данных "индекс страхов" показывает, каких проблем россияне опасаются больше всего. Показатель может колебаться в пределах от —100 до 100 пунктов — чем выше значение, тем более вероятным кажется возникновение проблемы.

Практически все индексы "карты страхов", как выяснил ВЦИОМ, вернулись в августе к значениям начала года после наблюдавшегося весной и летом роста; однако страхи, связанные с ухудшением здоровья, не теряют актуальности.

"Страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами остаются главными факторами, вызывающими беспокойство. Однако оба показателя снизились за лето. Индекс страхов по первой проблеме, который рос с мая по июнь с 23 до 27 пунктов, в конце лета опустился до значений начала года — 18 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам)", — отмечено в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Что касается опасений россиян по поводу возможности военных конфликтов, значение этого индекса выросло до 20 пунктов в июне, но к концу августа снизилось до 14 пунктов.

Страх перед проблемами со здоровьем и трудностями с получением медпомощи занимает третье место — в августе он оказался на отметке 6 пунктов. Несмотря на то, что пик актуальности этой проблемы пришелся на июнь (8 пунктов), показатель все же остается высоким по сравнению с началом года (0 пунктов в январе), уточнили во ВЦИОМ.

Беспокойство россиян относительно беспорядков и конфликтов внутри страны заметно выросло в апреле (до 6 пунктов), но снизилось до —2 пунктов в августе. Аналогичную тенденцию социологи наблюдают и в показателях страха перед разгулом преступности: в апреле был зафиксирован максимум в этом году (7 пунктов), а в августе значение индекса составило 0 пунктов.

Меньше стала волновать россиян и возможность снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат; после роста в июне до —3 пунктов значение этого индекса вернулось в августе к показателям начала года (-8 пунктов). Чуть больше, чем в начале года, россияне сейчас боятся потерять работу, этот индекс прибавил с —24 пунктов в январе до —20 пунктов в августе.

Семейных конфликтов и проблем россияне традиционно опасаются меньше всего: этот показатель в августе составил —47 пунктов, что соответствует показателям начала года.

"Лето прошло спокойно. Россияне видят сезонное снижение цен, международные конфликты полыхают где-то далеко, безработица так и не стала заметным фактором общественной жизни. Все это создает обстановку спада напряжения и некоторой самоуспокоенности. Тут важно не увлечься и сохранить тот на удивление взвешенный подход, который наше общество выработало в годы кризиса", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, комментируя результаты опроса.