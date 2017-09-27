"Это лайт-вариант проституции". Чем зарабатывают содержанки в 21 веке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Поисковик "Яндекс" на запрос "ищу спонсора" выдает 22 миллиона результатов, "ищу содержанку" — 15 миллионов. Содержанки сегодня ищут мужчин для решения своих финансовых проблем через специализированные сайты знакомств.

Таких женщин не нужно добиваться и посвящать им романтические вечера, они и так готовы на многое ради спонсорства. В чем опасность такого образ жизни, есть ли "Кодекс содержанки" и во сколько обходится один ужин с мужчиной — молодая девушка и спонсор анонимно рассказали корреспонденту РИА Новости.

Светлана (имя изменено по просьбе героини), 23 года. Последние год живет за счет спонсоров:

"Мужик в юбке"

Несколько лет назад я окончила школу и приехала в Санкт-Петербург из сибирской провинции. Мама и папа никогда не зарабатывали миллионы, поэтому я, поступив в университет, решила не быть для них обузой. Я устроилась сразу на три работы, чтобы обеспечивать себя.

Есть такое грубое слово "пахать" — оно идеально применимо к современным девчонкам. Мы сами приучили мужчин, что просить помощи некрасиво, словно ты будешь выглядеть меркантильной.

Мой тогдашний избранник отказался помогать, но при этом требовал от меня внимания и заботы. Я будто превратилась "в мужика в юбке": думала только о том, как бы мне заработать. Долги душили со всех сторон.

Кодекс содержанки

От отчаяния я зашла на сайт для спонсоров и содержанок. Первое впечатление — "ужас, как можно продавать себя малознакомому мужчине? " Потом я присмотрелась к анкетам: некоторые девушки были с несколькими дипломами, в графе "О себе" писали интересные короткие тексты. На их страницах не было никаких селфи, где половину экрана занимают перекаченные гелем губы. Настоящие девушки, которые ищут поддержки, — так здесь называют спонсорство.

Сначала я решила, что такое знакомство нужно расценивать как бизнес: я использую свою красоту — мне за это платят. Но по факту это так не работает. Девушка сама решает, для каких целей она становится содержанкой. Если выставлять полуобнаженные фото и писать, что ты готова на разовые встречи за 15 тысяч рублей, то это ничем не отличается от проституции. И отношение соответствующее. Мужчины таких девушек называют "мясом". Заработать много таким образом не получится.

Сейчас я встречаюсь с несколькими мужчинами. Ежемесячно они мне платят около 200 тысяч рублей. Пока это несерьезные отношения, поэтому мужчин несколько. Главная статья в негласном "Кодексе содержанки": если ты находишь своего мужчину, то должна встречаться только с ним, потому что эта связь уже основана на чувствах.

Портрет типичного спонсора

Спонсор — чаще всего хозяин какого-нибудь крупного предприятия, имеет высокий статус в обществе, но лишен женского внимания. Не все из них женаты, многие в разводе. Нередки случаи, когда человек не был в браке ни разу. Но чаще всего это человек, который устал от отношений с женой, но разводиться не планирует. Этим мужчинам некогда переписываться или ходить по ночным клубам и выискивать "ту самую". Они много работают, не ищут пустышек — им некогда ошибаться.

Не нужно ждать, что мужчины начнут писать первыми. Здесь работает тот же принцип, что и на доске объявлений при поиске квартиры.

Мужчины зачастую четко пишут в анкете свои требования, например: "ищу девушку для нечастых встреч, секс при взаимной симпатии. Оплата 50 тыс. руб. в месяц" или так: "Ищу девушку для отношений — 150 тыс. руб. в месяц".

Спонсоры, достаток которых выше среднего, начинают мыслить по-другому. Они относятся к женщинам не потребительски, они воспитанны, называют содержанку "любимой" и не требуют интимной связи — все по взаимной симпатии. Я встречалась с разными мужчинами, и только один мне прямо сказал, что ищет любовницу на одну ночь. Остальные же, наоборот, не хотели торопиться.

Легко наткнуться на маньяка, который хорошо маскируется, или афериста, у которого за душой ничего нет. Подозрительно, если анкета заполнена частично или нет фото. Ни одна девушка от опасности никак не застрахована. Я прошу прислать фотографию в личных сообщениях, чтобы понимать, с кем общаюсь. Истинный спонсор согласится, а шарлатан даст задний ход.

Вычислить обман можно по снимку. Первое — качество съемки. Если фотография нечеткая, есть вероятность, что сделали ее на дешевый телефон. Второе — как одет человек, его поза и антураж. Если фотографирует пачку денег или дорогие машины, это 100% фейк. Очень часто настоящий спонсор выглядит как простой человек: на улице, может, вы бы даже прошли мимо него.

Потом я прошу номер телефона и перевожу общение в мессенджеры, чтобы не быть привязанной к ресурсу. Многие потенциальные спонсоры следят, как часто девушка появляется в Сети. Они могут порвать отношения, если заподозрят, что у тебя есть кто-то еще.

Разумеется, в карман не залезешь. На первом свидании обращаешь внимание на уровень ресторана, в который тебя пригласили, что человек ест, как расплачивается и оставляет ли чаевые.

Существует несколько тем, которые выдают "нищеброда". Нужно разбираться в недвижимости, чтобы понимать, где человек живет: если, например, в Репино — там дорогое жилье, а на Проспекте Ветеранов или Ладожском — дешевое. Девушка должна сама разбираться в политике, технологиях, автомобилях, чтобы отличить старенький BMW от нового Porsche.

Однако маньяк может быть искусным обманщиком. Здесь никто не сможет тебе помочь. Но, если что-то меня настораживает, то я пишу своим подругам, где нахожусь, выхожу на связь каждый час. Пока интуиция не подводила.

Как и сколько просят денег

Спонсорам не нравится, когда их воспринимают как денежный мешок, поэтому на первом свидании о деньгах даже не намекаешь, иначе мужчина откажется от общения. Никогда нельзя жаловаться на нехватку внимания или проблемы на работе или дома. Всегда надо быть в хорошем настроении. Тебя не будут спрашивать, устала ты, выспалась ли. Ему неинтересно слушать о твоих проблемах, у него хватает своих. Но недостаток внимания компенсируется деньгами.

Деньги сразу дают некрупными суммами. На маникюр, спа-салон, прочие мелочи. Ты не должна растекаться в намеках, а весьма конкретно давать понять, что нужно, при этом неприлично сразу говорить сумму, пока спонсор тебя об этом не спросит. Постепенно уровень доверия поднимается — суммы растут. Предела как такового нет, кому-то не хватит и 300 тысяч в месяц, но наглеть нельзя. Сейчас я хочу просить денег на открытие бизнеса. Я знаю, что рано или поздно я перестану зависеть от своего мужчины.



Николай, 45 лет. Разведен, общается с содержанками больше пяти лет:

Я владелец крупного бизнеса. С юности я стремился создать серьезное предприятие, которое будет приносить деньги. С женой отношения не сложились: дома меня практически не было, и она заподозрила меня в изменах. Когда мы развелись, я долго не мог ни с кем познакомиться. Постоянно казалось, что меня используют, потому что богат, и никому неинтересно, кто я и о чем думаю.

Со своей первой девушкой-содержанкой я познакомился случайно, в ресторане. Ее прямолинейность меня привлекла. Так и договорились, что я ей даю деньги на любые нужды, а она видит во мне человека, а не кошелек. Правда, алчность ее все-таки сгубила. Пользуясь мягкостью моего характера, она тянула из меня деньги, не думая, что я чувствую. Это по сути лайт-вариант проституции.

Сейчас мне проще не ходить по барам, а заплатить за доступ к сайтам и искать девушек для приятного общения, не выходя из офиса. Чаще всего они пишут сами, а ты только выбираешь. Количество встреч в одной девушкой я стараюсь лимитировать: три или четыре раза в неделю. Не люблю назойливость. Если она на протяжении нескольких месяцев меня устраивает как собеседник, я предлагаю интимную связь. Но обычно это происходит раньше и не по моей инициативе.

Нужна девушка, которая меня выслушает. Она должна хорошо выглядеть на случай, если придется выйти с ней в свет. Я не приемлю мат, татуировки на теле или пирсинг. Только натуральная красота. О том, есть ли у нее отношения на стороне, я предпочитаю не знать. Такая модель отношений мне кажется идеальной: я получаю радость от жизни, а женщина — материальную независимость.

Заметно, когда девушка не хочет ничего делать и мечтает сесть на шею, это неправильно. Я не банк, который дает бесконечный кредит. Другое дело, когда ей не хватает средств на развитие. Таким хочется помогать, не думая о суммах. С содержанкой в теории возможен брак, но чаще девушки сами не соглашаются на серьезные отношения. Им нравится их независимость: вроде бы есть покровитель, но одновременно она имеет право флиртовать с кем-то другим. Это опасная игра.

Комментарий Ирины Парфеновой, практикующего психолога:

Любой брак — это договор, классическая его форма, когда решают быть вместе "в горе и в радости". В случае содержанства отношения больше похожи на товарно-денежный обмен. Для девушек это больше похоже на работу, за которую она получает статус и благополучие. Однако по износу "товар" всегда можно заменить на более свежую модель.

Для мужчины наличие молодой девушки рядом — это способ показать свой успех и состоятельность, а также иллюзорная возможность продлить молодость.

На будущем мужчины такие отношения практически никак не сказываются. А вот у девушек два варианта: отношения могут стать стартом ее дальнейшей карьеры и состоятельной жизни, если девушка достаточно умна, либо началом невроза, когда привычка жить с высоким качеством жизни есть, а умения создавать его нет. Тогда, закончив отношения, девушка теряет и статус, и благосостояние.

Содержанка Светлана уверена, что у спонсор имеет полное право иметь отношения с несколькими девушками одновременно, поэтому важно не привязываться:

"Не каждая согласится на такой формат отношений: чаще всего ты никогда не станешь для этого мужчины по-настоящему любимой женщиной.

Жизнь содержанки увлекает, я знаю истории, когда взрослые женщины настолько забывались, что не замечали, как проходили десятилетия, а они так и не создали семью, не обеспечили себя. Ведь нельзя всю жизнь находиться на содержании у разных мужчин. Такие женщины никому не нужны.

Зачастую у спонсоров и содержанок зарождаются отношения, которые перерастают в брак. Но это скорее исключение из правил — редко кто подпустит к себе женщину, изначально позиционирующую себя как продавец своей красоты и ума. Но самое главное — спонсор никогда не посмотрит на содержанку с осуждением. Для него она муза, которая вдохновляет".