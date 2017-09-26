Росприроднадзор рассказал о превышении ПДК сероводорода на полигоне Кучино

БАЛАШИХА, 26 сен — РИА Новости. Превышение предельно допустимых норм сероводорода на полигоне Кучино в Балашихе действительно было зафиксировано, но максимум в два раза, сказал журналистам начальник отдела по регулированию обращения с опасными отходами Росприроднадзора Михаил Качнов.

"Причина данной информации стало письмо Росприроднадзора… в письме содержалась информация, что над телом полигона обнаружена концентрация по сероводороду равная пяти миллиграммам на метр, что безусловно свидетельствует о присутствии выброса загрязняющего вещества сероводорода в выбросах полигона. Кроме того, содержалась информация, что это является превышением той концентрации, которая была установлена. Превышение составляет порядка 1,5-2 раз", — сказал Качнов.

Он отметил, что письмо Росприроднадзора не содержит данных о 625-кратном превышении и не утверждает, что в появлении запаха виноват полигон в Балашихе.

"Скорее всего эта цифра получена следующим образом: учитывая, что предельно допустимая концентрация вещества сероводорода в жилой зоне составляет 0,008 миллиграмм на метр кубический, прямым пересчетом… получается 625 раз", — добавил он.

По его словам, такой прямой пересчет не является корректным. "Для расчета того, насколько идет превышение, существует специальная методика, прямой пересчет не подходит ни в коем случае. Там порядка 10-12 формул", — добавил Качнов.

Он отметил, что запах сероводорода проявляется при незначительных концентрациях.

"Говорить о величине в 625 ПДК с тела полигона не то, что преждевременно, это не соответствует действительности. Даже если превышение будет обнаружено, а оно было обнаружено, но величина его будет, может быть, в несколько раз (больше)… нам следует разделять понятия запаха и понятие вредной концентрации. Дело в том, что сероводород — это вещество, у которого запах проявляется при концентрациях порядка 0,1-0,2 ПДК, этот запах сам по себе не вредит здоровью", — добавил представитель Росприроднадзора.