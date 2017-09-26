Закон для всех: Роскомнадзор пригрозил блокировкой Facebook

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Соцсеть Facebook, как и другие интернет-компании, работающие в РФ и обрабатывающие персональные данные российских пользователей, должен организовать их хранение в России в соответствии с законом, иначе соцсеть может быть заблокирована, заявил во вторник журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

С позицией главы Роскомнадзора согласны в Кремле и в Минкомсвязи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Facebook должен исполнять требования российских законов, работая в РФ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что блокировка Facebook в РФ неизбежна, если компания не исполнит закон.

При этом советник президента РФ по интернету Герман Клименко заверил, что соцсеть не планируют блокировать в РФ.

В пресс-службе Роскомнадзора при этом призвали журналистов "излишне не драматизировать данную ситуацию".

Закон обязателен для всех

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Жаров еще в конце 2015 года говорил, что Роскомнадзор находится в переписке с Facebook и Twitter относительно того, намерены ли они хранить персональные данные своих пользователей на территории РФ или нет. В июне 2016 года он заявил, что встречается с представителями этих компаний "минимум два раза в год", и продолжающийся диалог с ними позволяет предположить, что рано или поздно требования российского закона будут каждой из этих компаний выполнены в полном объеме.

С Twitter ведомству удалось договориться: администрация сервиса направила Роскомнадзору письмо, пообещав в середине 2018 года перенести хранение баз персональных данных своих российских пользователей на территорию РФ.

Однако от Facebook до сих пор не поступило официальной позиции, собирается ли компания исполнить требование российского закона, вступившего в силу два года назад.

"С Facebook все менее официально. Позиция компании — они продолжают говорить, что они рассматривают, как они будут делать, где они это будут делать, с кем. … Официальных писем к нам от них не поступало", — сказал Жаров журналистам, отметив, что в планах проверок ведомства на 2017 год эта компания не стоит, а по поводу проверок в 2018 году Роскомнадзор "подумает".

При этом Жаров подчеркнул, что исполнение требований российского законодательства обязательно для всех компаний, работающих на территории РФ, и Facebook не должен быть исключением. Неисполнение закона может повлечь блокировку в соответствии с правом, заявил чиновник.

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил глава Роскомнадзора.

Позиция поддержана

Позиция Роскомнадзора о необходимости исполнения соцсетью российского закона получила поддержку в Кремле, Минкомсвязи и Госдуме.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Facebook является коммерческой компанией, которая должна работать в соответствии с законодательством РФ. "Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать", — сказал Песков.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что властям РФ не останется иного варианта, кроме блокировки, если Facebook не исполнит российское законодательство.

"Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий. В таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку", — сказал Никифоров.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также заявил, что Facebook должна выполнить требования закона. "Единственно верный дальнейший сценарий – это выполнение администрацией соцсети требований российского законодательства, как это уже происходит в отношении запрещенной информации на территории РФ", — сказал Левин. При этом он выразил надежду, что до блокировки Facebook в России не дойдет, и ситуация вокруг компании будет разрешена в интересах пользователей.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заверил, что соцсеть не планируют блокировать в РФ. "В планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал", — сказал Клименко РИА Новости.

С ним солидарен директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин, заявивший, что Роскомнадзор вряд ли заблокирует в ближайшее время Facebook в России. "Компания Facebook зарабатывает деньги в России, и должна соответствовать российским нормам и законам. С другой стороны, не думаю, что регулятор заблокирует Facebook в ближайшее время. Роскомнадзор действует крайне плавно", — сказал Щельцин РИА Новости.

Напомним, что крупнейшей соцсетью, заблокированной в России, стал LinkedIn. Компания не выполнила требование закона о локализации персональных данных российских пользователей, и Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес соцсеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ.