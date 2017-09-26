Росавиация намерена приостановить сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Росавиация намерена приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая ранее прекратила выполнять чартерные рейсы из-за финансовых проблем, следует из сообщения ведомства: субсидии из бюджета на перевозку ее пассажиров будут выделены по постановлению правительства, которое предполагает приостановку этого документа.

"Согласовано решение о выделении около 200 миллионов рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые выполнят перевозку пассажиров на внутренних регулярных направлениях по постановлению правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1177 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта", — говорится в сообщении.

Данное постановление правительства устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий на обеспечение перевозок пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки (на регулярных рейсах на международных и внутренних воздушных линиях, за исключением местных воздушных линий) с российским авиаперевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта.

"Субсидии предоставляются российским авиационным перевозчикам в целях возмещения доходов, недополученных ими при осуществлении перевозок пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с организацией, при условии, что дата вылета, указанная в авиабилете пассажира, находится в пределах периода от 10 дней до даты принятия в отношении организации решения о приостановлении действия (аннулировании) сертификата эксплуатанта и до 45 дней после указанной даты", — говорится в тексте постановления.