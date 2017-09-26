В "Пулково" отменены семь рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Семь рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа, которая из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартеры, отменены во вторник и среду в петербургском аэропорту Пулково, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Отменены три рейса в Анталью, два из которых должны были вылететь из Пулково во вторник в 03.55 и 17.50, отправление еще одного ожидали в среду.

На прилет отменены четыре рейса: по одному из Антальи и Шанхая и два из Даламана, которые также должны были прилететь во вторник и среду.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Со своей стороны Росавиация сообщила итоги прошедшего во вторник совещания по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с финансовыми проблемами. Помочь перевезти ее пассажиров помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляют вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tour).