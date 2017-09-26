ОНФ подготовил памятку по защите прав пассажиров при овербукинге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подготовили памятку о способах защиты прав пассажиров при овербукинге — ситуации, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник.
9.5%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.1%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
78.4%Нет, все полеты проходили нормально
"Сейчас мы разрабатываем законопроект, который защитит граждан от произвола авиакомпаний. А пока мы подготовили памятку, где есть алгоритм действий и шаблоны заявлений, куда можно просто вписать свои данные и направить документ в судебные или контролирующие органы. После этого авиаперевозчики будут оштрафованы за то, что люди не смогли вовремя улететь по купленному билету, а в случае обращения в суд – определена компенсация в пользу пострадавшего гражданина", — цитирует пресс-служба движения слова координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александра Васильева.
Ранее Васильев выступил с инициативой ввести законодательное регулирование овербукинга. По его словам, в зарубежных странах овербукинг детально урегулирован на законодательном уровне.