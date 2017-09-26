"ВИМ-Авиа" опубликовала инструкцию по возврату купленных билетов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" на своем сайте опубликовала инструкцию по возврату купленных билетов.

"Возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При обращении в кассу необходимо иметь при себе паспорт. При добровольном возврате авиабилетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов, с которыми пассажир был ознакомлен при бронировании билета… Обращаем ваше внимание, что сданные билеты восстановлению не подлежат", — говорится в сообщении.

На сайте компании также опубликована подробная инструкция по возврату билетов, купленных через салон "Евросеть", банковской картой, а также через терминал QIWI.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Со своей стороны Росавиация сообщила итоги прошедшего во вторник совещания по урегулированию ситуации с перевозками пассажиров "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с финансовыми проблемами. Помочь перевезти ее пассажиров помогут "Уральские авиалинии", iFly, Red Wings, NordStar, "Икар", "Северный ветер", "Якутия". При этом, по данным авиационного ведомства, уже осуществляют вывоз с турецких курортов за счет туроператоров Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tour).