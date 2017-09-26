Поклонская рассказала об "общении" с Николаем II

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в интервью "Звезде", о чем побеседовала бы с императором Николаем II, если бы встретилась с ним.

Поклонская отметила, что совсем не обязательно возвращаться в то время или "представлять" себе эту встречу: люди, которые ходят в православные храмы, могут обратиться к Николаю II так же, как и к другим святым.

Содержание подобного разговора она назвала "очень личным".

"Возвращать себя в то время и что-то говорить — это настолько личное. Я уже все сказала. Я сказала, что в обиду нашу веру и наших святых не дам. Все, что от меня, зависит, я сделаю", — заявила она.

Поклонская — известная почитательница Николая II. В прошлом году она запросила прокуратуру проверить фильм Алексея Учителя "Матильда", рассказывающий о княгине Матильде Ксешинской, в которую был влюблен последний русский император. Никаких нарушений выявлено не было.

В феврале 2017 году Поклонская повторно обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на фильм Фондом кино.