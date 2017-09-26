Росавиация рассказала о вводе внешнего управления компанией "ВИМ-Авиа"

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Самолет Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Внешнее управление "ВИМ-Авиа" будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и других авиакомпаний, говорится в сообщении Росавиации.

Ранее "ВИМ-Авиа" из-за финансовых проблем прекратила выполнять чартерные рейсы.

"Для контроля и эффективного расходования этих средств в "ВИМ-Авиа" вводится внешнее управление, которое будет сформировано из представителей аэропорта "Внуково" и авиакомпаний, имеющих опыт антикризисного менеджмента", — говорится в сообщении.

Также принято решение о переводе рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" во "Внуково".

"Руководство аэропорта "Внуково" проявляет понимание в складывающейся ситуации и готово идти на компромиссы в части оплаты за оказанные услуги", — отмечает Росавиация.