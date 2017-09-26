МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе обсуждения федерального бюджета в Госдуме.
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству к 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа, отмечается в документе, опубликованном ранее на сайте Кремля. Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.