МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Соцпомощь россиянам будет уменьшаться по мере повышения МРОТ, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе обсуждения федерального бюджета в Госдуме.

"Конечно же, соцпомощь будет уменьшаться, мы будем повышать МРОТ, и, если люди будут получать более высокую заработную плату… обращаясь в фонд социальной защиты, никто из них не будет претендовать на социальную помощь, что очень хорошо, потому что люди будут зарабатывать деньги самостоятельно, и мы ни в коем случае не должны говорить о том, чтобы мы сохраняли социальную помощь, когда мы повышаем заработные платы, здесь надо быть аккуратными, но два раза платить, мне кажется, не стоит", — заявил Топилин.

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству к 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в два этапа, отмечается в документе, опубликованном ранее на сайте Кремля. Ранее правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума и поручило внести его в Госдуму. На сайте кабмина отмечалось, что принятие законопроекта позволит довести к 2019 году МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,5 миллиона работников, в том числе 1,6 миллиона работников бюджетной сферы.