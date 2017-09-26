Никифоров: блокировка Facebook неизбежна, если компания не исполнит закон

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Властям РФ не останется иного варианта, кроме блокировки, если Facebook не исполнит российское законодательство, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Ранее во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. По его словам, Facebook продолжает говорить ведомству, что рассматривает, как исполнить закон, хотя и не направлял официальных писем. Роскомнадзор не планирует на 2017 год никаких контрольных мероприятий в отношении соцсети, а насчет 2018 года подумает, уточнил Жаров.

"Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий. В таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, возможна ли блокировка Facebook в РФ.

"Конечно, если это делается последовательно (неисполнение законодательства РФ — ред.)", — уточнил министр про возможность блокировки.