Никифоров: блокировка Facebook неизбежна, если компания не исполнит закон

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Властям РФ не останется иного варианта, кроме блокировки, если Facebook не исполнит российское законодательство, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Если какая-то компания не исполняет законодательство и делает это последовательно, не предоставляя никакой аргументации, не озвучивая, к примеру, необходимость предоставления какого-то определенного времени для выполнения каких-то технических мероприятий. В таком случае, думаю, законодатель нам не оставит каких-то иных путей, кроме как применять такие меры, как блокировку", — сказал Никифоров, отвечая на вопрос, возможна ли блокировка Facebook в РФ.
"Конечно, если это делается последовательно (неисполнение законодательства РФ — ред.)", — уточнил министр про возможность блокировки.