Нужно повышать требования к надзорным органам в авиации, считает сенатор

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нужно повышать требования к надзорным органам и федеральным органам исполнительной власти в сфере авиации, считает замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.
По данным Ассоциации туроператоров России, из-за проблем у "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов.
"Нужно повышать требования к надзорным органам и федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются этими вопросами. Разве можно было доводить ситуацию до такого коллапса, когда десятки тысяч человек попадали не только в непростое, но и трагическое положение", — сказал Шатиров РИА Новости во вторник.
"Это по-настоящему государственный вопрос, когда десятки тысяч наших граждан попадают в такое положение", — подчеркнул он.
Шатиров сообщил, что сенаторы отслеживают ситуацию с "ВИМ-Авиа". Он также посетовал, что, кроме невыполнения своих внутренних обязательств по авиаперевозкам, компания срывает и международные договоренности, в том числе с Китаем.
По его мнению, госорганам в сфере авиации нужно проанализировать, надо ли плодить такое количество компаний, все ли они надежные.