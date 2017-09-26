Нужно повышать требования к надзорным органам в авиации, считает сенатор

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Нужно повышать требования к надзорным органам и федеральным органам исполнительной власти в сфере авиации, считает замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Шатиров.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Авиакомпания также заявила, что продолжает переговоры с финансовыми структурами для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров и рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли.

По данным Ассоциации туроператоров России, из-за проблем у "ВИМ-Авиа" могут пострадать до 100 тысяч туристов.

"Нужно повышать требования к надзорным органам и федеральным органам исполнительной власти, которые занимаются этими вопросами. Разве можно было доводить ситуацию до такого коллапса, когда десятки тысяч человек попадали не только в непростое, но и трагическое положение", — сказал Шатиров РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что проблемы у авиакомпании были все лето, были срывы перевозок, невыполнение своих обязательств, пренебрежительное отношение к пассажирам. По мнению политика, "основные вопросы к Росавиации".

"Это по-настоящему государственный вопрос, когда десятки тысяч наших граждан попадают в такое положение", — подчеркнул он.

Шатиров сообщил, что сенаторы отслеживают ситуацию с "ВИМ-Авиа". Он также посетовал, что, кроме невыполнения своих внутренних обязательств по авиаперевозкам, компания срывает и международные договоренности, в том числе с Китаем.

Шатиров полагает, что нужно в целом проанализировать ситуацию в сфере авиаперевозок. "Эта тема давно назрела, у нас под сотню авиакомпаний, которые занимаются грузо- и пассажироперевозками. В Советском Союзе у нас была одна компания, и мы горя не знали", — сказал законодатель.

По его мнению, госорганам в сфере авиации нужно проанализировать, надо ли плодить такое количество компаний, все ли они надежные.