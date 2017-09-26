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Общество

Тревожный звоночек "ВИМ-Авиа" стал звоном: компания признала трудности

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (64)
14:5526.09.2017
(обновлено: 15:09 26.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ТарасенковПерейти в фотобанкСамолеты авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фотоСамолеты авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", тревожный звоночек о проблемах которой прозвенел еще в июне, когда массово задерживались ее рейсы, на текущей неделе официально признала финансовые трудности, анонсировав введение внешнего антикризисного управления. Разруливать данную ситуацию вынуждены российские власти, уже заверившие, что вопрос с возвратом пассажиров проблемного перевозчика будет решен в течение двух дней, и все они вернутся на родину.

Самолет авиакомпании Вим-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Долги по зарплате в "ВИМ-Авиа" превысили 206 миллионов рублей

Утром во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в адрес правительства РФ обращение с просьбой вмешаться в ход разрешения ситуации с неплатежеспособностью компании "ВИМ-Авиа" из-за которой возвращение десятков тысяч российских граждан из отпусков по всему миру и России ставится под вопрос. По данным ассоциации, от действий авиаперевозчика пострадали 9 туроператоров.

Ростуризм сообщил, что уже создал оперативный штаб и скоро проведет совещание, посчитает число туристов таких крупных компаний как "Интурист", TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel, сотрудничавших с "ВИМ- Авиа". По итогам совещания планируется определить средства и сроки вывоза пострадавших. При этом Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что самолетов других компаний на рынке не хватит для того, чтобы компенсировать рейсы "ВИМ-Авиа", а вывозить туристов надо ее же бортами.

Самолёт Boeing 737-500 авиакомпании ВИМ-Авиа. Архвиное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Росавиация начала внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"
Ассоциация "Турпомощь" сообщила, что за рубежом находятся 43 тысячи туристов, отправленных рейсами "ВИМ-Авиа" в Турцию, Грецию, Италию, Испанию и на Крит. Минтранс заявил, что в течение двух дней совместно с Росавиацией и российскими авиакомпаниями согласует расписание перевозки пассажиров обратно домой.

А что случилось?

В понедельник авиакомпания "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом этого года. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Самолет Боинг-757 авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Безруких
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"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы к местам отдыха‍
"ВИМ-Авиа" осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров — в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

По данным, размещенных на сайте авиаперевозчика, парк авиакомпании состоит из воздушных судов Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. Отмечается, что в 2015 году 90% рейсов перевозчика были регулярными.

Деньги есть — рейсов нет

Ассоциация туроператоров России сообщила, что все чартерные программы "ВИМ-Авиа" до конца сезона в полном объеме были оплачены туроператорами. Выделить же средства на повторную оплату рейсов, что, по предварительным оценкам, составляет не менее 10 миллионов долларов, без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не имеют технической возможности.

Самолет авиакомпании ВИМ-авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
В АТОР рассказали, сколько туристов затронет закрытие чартеров "ВИМ-Авиа"
В обращении, направленном в адрес вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, АТОР просит вмешаться в процесс принятия решений, чтобы не допустить глобального кризиса на туристическом рынке. Также ассоциация в меру своей компетенции готова предложить ряд решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по обеспечению максимальной защищенности пассажиров чартерных рейсов.

"Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан", — говорится в тексте обращения АТОР.

Туроператоры в такой ситуации, когда все путевки уже оплачены, включая перелет, оказываются совершенно не защищены, в свою очередь добавила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. "Если бы у туроператора возникла проблема, то вмешалась бы "Турпомощь", а когда банкротится авиакомпания, то никакой такой помощи не будет, страховки на такой случай не предусмотрены", — сказала она.

Штаб, совещания и планы 

 Ростуризм в связи со сложившейся ситуацией создал оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов-клиентов "ВИМ-Авиа".

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Глава Ростуризма назвал туроператоров, пострадавших в ситуации с "ВИМ-Авиа"

При этом фонды ассоциации "Турпомощь", которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике.

"Сбор информации о количестве туристов, средств и сроках их возвращения на родину мы должны сегодня выполнить в полном объёме", — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов, отметив, что пока неизвестно, как будут вывозиться туристы.

"Возможностей вернуть туристов немного — либо Росавиация попросит как в истории с "Трансаэро" другие авиакомпании, но это маловероятно, либо самолетами самой "ВИМ-Авиа", других свободных самолётов на рынке просто нет", — в свою очередь сообщила РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Коллапса не будет, будут взлеты и посадки

Ростуризм поспешил заверить общественность, что никакого коллапса на туристском рынке в связи с прекращением чартеров "ВИМ-Авиа" не будет и все туристы вернуться домой.

"Никакого коллапса на туристском рынке в связи с прекращением чартерной программы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не будет. Организацией возвращения из-за рубежа российских туристов — клиентов данного авиаперевозчика занимается Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по туризму. Ситуация находится под контролем", — передало слова главы ведомство.

Самолет авиакомпании Вим-Авиа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ростуризм: коллапса на туристском рынке из-за проблем с "ВИМ-Авиа" не будет
"Распространение отдельными представителями отраслевых профессиональных объединений ничем не обоснованных утверждений "панического" характера является намеренной попыткой дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов", — добавил Сафонов.

В свою очередь, Минтранс заявил, что вопрос перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" будет решен в течение 2 дней, а аэропорт "Внуково" уже принял решение принимать по приему всех бортов "ВИМ-Авиа" с начала сегодняшних суток.

Позднее глава совета директоров "Внуково" Виталий Ванцев сообщил, что "ВИМ-Авиа" будет вести всю свою операционную деятельность из аэропорта "Внуково" как из базового, пока не будут развезены все пассажиры, все самолеты компании перебазируются в этот аэропорт.

"В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", — сообщил Минтранс.

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