Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой в 2018 году

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России могут заблокировать Facebook, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По закону о персональных данных хранить личные данные россиян можно лишь на территории страны. При невыполнении условий Роскомнадзор блокирует эти сайты.

Так, в прошлом году ведомство заблокировало соцсеть LinkedIn.

Роскомнадзор "прекрасно осознает", что соцсеть очень популярна в России, отметил Жаров, добавив, что исключений делать не будут.

"Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — заключил он.

В Кремле прокомментировали слова Жарова, заявив, что Facebook — коммерческая компания, которая должна зарабатывать деньги в соответствии с законодательством России. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле считают некорректным оценивать пользу или вред от работы соцсети.

В ноябре прошлого года Роскомонадзор заблокировал LinkedIn. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России. В марте LinkedIn заявила, что не готова устранить нарушения российского законодательства, хотя очень хотела бы возобновить работу в стране.