Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о блокировке Facebook

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Facebook является коммерческой компанией, которая должна зарабатывать деньги в соответствии с законодательством РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать", — сказал Песков.
"Было бы некорректно… делать какие-то оценки работы, пусть большой, но отдельно взятой компании", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.