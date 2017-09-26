Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о блокировке Facebook

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Facebook является коммерческой компанией, которая должна зарабатывать деньги в соответствии с законодательством РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в РФ, несмотря на большое количество пользователей, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

"Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать", — сказал Песков.

Он также заявил, что в Кремле считают некорректным оценивать пользу или вред от работы Facebook в России.

"Было бы некорректно… делать какие-то оценки работы, пусть большой, но отдельно взятой компании", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.