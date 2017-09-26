МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Экватор падения численности населения в трудоспособном возрасте пройден, замедление наступит уже в ближайшее время, а с 2020 года динамика пойдет на повышение, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев.
"Это процесс совершенно не новый, он идёт несколько лет, это результат обвального спада рождаемости между 87-м и 93-м годом, когда число рождений почти в два раза сократилось. Сейчас на рынок труда выходит малочисленная когорта девяностых", — пояснил Коротаев.
Он отметил, что ничего поделать нельзя, и к такой ситуации можно только приспосабливаться, однако процесс начнет замедление в ближайшее время.
"Начиная с 99-го года у нас рождаемость пошла несколько вверх, а с 2007 года стала расти очень быстро. Свет в конце тоннеля уже виден — с двадцатых годов начнётся обратная тенденция, на рынок труда начнут выходить всё более и более многочисленные поколения. Этот процесс обвального спада уже через экватор перешёл, несколько лет это будет продолжаться, но будет всё больше и больше замедляться", — резюмировал Коротаев.