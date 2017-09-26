МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Экватор падения численности населения в трудоспособном возрасте пройден, замедление наступит уже в ближайшее время, а с 2020 года динамика пойдет на повышение, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, выступая на первой конференции региональных менеджеров Внешэкономбанка, сообщил, что ситуация с трудоспособным населением в России в ближайшие годы будет сложной, так как демографическая ситуация остается крайне тяжелой.

"Это процесс совершенно не новый, он идёт несколько лет, это результат обвального спада рождаемости между 87-м и 93-м годом, когда число рождений почти в два раза сократилось. Сейчас на рынок труда выходит малочисленная когорта девяностых", — пояснил Коротаев.

Он отметил, что ничего поделать нельзя, и к такой ситуации можно только приспосабливаться, однако процесс начнет замедление в ближайшее время.

"Обвальное снижение рождаемости продолжалось до 1993, потом по годам различные показатели — самый низкий у нас уровень — это 99-й год, но не фундаментально ниже 93-го года", — пояснил эксперт.

"Начиная с 99-го года у нас рождаемость пошла несколько вверх, а с 2007 года стала расти очень быстро. Свет в конце тоннеля уже виден — с двадцатых годов начнётся обратная тенденция, на рынок труда начнут выходить всё более и более многочисленные поколения. Этот процесс обвального спада уже через экватор перешёл, несколько лет это будет продолжаться, но будет всё больше и больше замедляться", — резюмировал Коротаев.