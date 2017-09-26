Депутат предложил ввести жесткие меры по борьбе с овербукингом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает необходимым ввести жесткие ограничения для авиакомпаний по продаже количества билетов на один рейс, чтобы не допустить овербукинга.
9.5%Да, узнавал(а) на регистрации, что мест на самолет больше нет
12.1%Я не сталкивался(лась), но знакомые не смогли улететь из-за нехватки мест
78.4%Нет, все полеты проходили нормально
"Слабовато еще одно звено – ответственность авиакомпании перед пассажирами. Они продают билетов больше, чем есть мест. Здесь надо иметь жесткие ограничения для авиакомпании", — считает депутат. Он обратил внимание, что на железной дороге никогда, за очень редким исключением, не бывает случаев, чтобы продали билет на одно и то же место.
"Почему можно в авиации непрерывно встретить, что они билетов на рейс продают больше?", — недоумевает депутат.
Вместе с тем, на прошлой неделе Ефимов назвал популизмом предложение депутата "Справедливой России" Игоря Ананских внести в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть стоимость билета в десятикратном размере пассажиру, который оплатил перелет, но ему не хватило места в самолете.