Депутат предложил ввести жесткие меры по борьбе с овербукингом

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов считает необходимым ввести жесткие ограничения для авиакомпаний по продаже количества билетов на один рейс, чтобы не допустить овербукинга.

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"Вообще в авиации рассчитывается экономика на 75% заполнения мест. При 75% заполнении мест она должна быть рентабельна. Этот расчет во всем мире делается. У нас, видите ли, авиакомпании позволяют продавать билетов больше, чем есть мест. Поэтому надо ограничить продажу билетов, как на железной дороге. Нельзя продавать 120 билетов, если у тебя 100 мест", — сказал Ефимов РИА Новости.

"Слабовато еще одно звено – ответственность авиакомпании перед пассажирами. Они продают билетов больше, чем есть мест. Здесь надо иметь жесткие ограничения для авиакомпании", — считает депутат. Он обратил внимание, что на железной дороге никогда, за очень редким исключением, не бывает случаев, чтобы продали билет на одно и то же место.

"Почему можно в авиации непрерывно встретить, что они билетов на рейс продают больше?", — недоумевает депутат.

Вместе с тем, на прошлой неделе Ефимов назвал популизмом предложение депутата "Справедливой России" Игоря Ананских внести в Госдуму законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть стоимость билета в десятикратном размере пассажиру, который оплатил перелет, но ему не хватило места в самолете.