В НИИ Герцена рассказали о лечении Дарьи Стариковой из Апатитов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Больная раком девушка из Апатитов, которая обратились к президенту РФ во время прямой линии, продолжает курс лечения в Москве в соответствии с разработанным ранее планом, сообщили РИА Новости в столичном НИИ имени Герцена.
"Даша Старикова, пациентка из Апатитов, продолжает курс лечения в Москве в соответствии с планом, разработанным совместно российскими и зарубежными специалистами. Сейчас проходит курс ранней реабилитации в отделении онкогинекологии МНИОИ имени П. А. Герцена, общается с родственниками. Недавно благодаря помощи спонсоров у нее в гостях была ее дочка с тетей", — сообщили в медучреждении.