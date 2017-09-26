В НИИ Герцена рассказали о лечении Дарьи Стариковой из Апатитов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Больная раком девушка из Апатитов, которая обратились к президенту РФ во время прямой линии, продолжает курс лечения в Москве в соответствии с разработанным ранее планом, сообщили РИА Новости в столичном НИИ имени Герцена.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. Сейчас она находится в НИИ им. Герцена.

"Даша Старикова, пациентка из Апатитов, продолжает курс лечения в Москве в соответствии с планом, разработанным совместно российскими и зарубежными специалистами. Сейчас проходит курс ранней реабилитации в отделении онкогинекологии МНИОИ имени П. А. Герцена, общается с родственниками. Недавно благодаря помощи спонсоров у нее в гостях была ее дочка с тетей", — сообщили в медучреждении.