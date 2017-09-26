Собянин поручил проработать вопрос об индексации льгот пенсионерам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение главе департамента соцзащиты города проработать вопрос, связанный с индексацией льгот пенсионерам в столице.

"К сожалению, из-за высокой инфляции, которая была в предыдущие годы, доходы пенсионеров в реальном исчислении не увеличились, к сожалению, они уменьшаются", — сказал мэр на заседании президиума в столичной мэрии во вторник.

Собянин напомнил, что для столичных пенсионеров в городе установлены льготы, которых нет в других регионах, поскольку "жизнь в Москве дороже".

"Я прошу вас провести встречи с ветеранами, пенсионерами и посмотреть, в каком все-таки объеме и какие льготы нам в дальнейшем индексировать. Прошу провести эту работу и доложить", — заключил Собянин.