Роскомназдор сообщил о снижении числа жалоб на мобильное мошенничество

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Количество жалоб граждан на мобильное мошенничество в России снизилось в 15 раз, заявил замглавы Роскомнадзора Олег Иванов.

"Буквально два года назад они захлестнули наших мобильных абонентов. Нам удалось практически на порядок снизить количество случаев мобильного мошенничества за счет целого ряда системных мер. На настоящее время фиксируем, что количество жалоб населения на мобильные мошенничества снизилось более чем в 15 раз", — сказал он на первом заседании общественного совета при Роскомнадзоре.

Он также напомнил, что за январь-август 2017 года было изъято свыше 75 тысяч нелегальных sim-карт, что значительно превышает показатели прошлого года (в середине сентября ведомство сообщало, что совместно с МВД изъяло за этот период 75,505 тысячи незаконно продающихся sim-карт в РФ).

"Мы видим резкий рост этих противоправных продаж. Если в 2016 году за весь год было изъято порядка 30 тысяч sim-карт вместе с МВД, то уже до 1 сентября более 75 тысяч sim-карт изъято", — прокомментировал Иванов.

"Мы понимаем, что очень часто преступники пользуются незарегистрированными sim-картами, и поэтому выступили с законодательной инициативой и совместно МКС (Медиа-коммуникационным союзом — ред.) разработали законопроект, благодаря которому вот эта беда с российской территории уйдет", — заключил он.