Регионы получат 80 млрд руб на повышение зарплат бюджетников в 2018 году

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. На повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей", — заявил Топилин в ходе своего выступления, посвященного направлениям совершенствования законодательства РФ в сфере социальной политики в период осенней сессии 2017 года.
Он отметил, что в 2017 году на повышение зарплат в регионы было направлено около 40 миллиардов рублей.
"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. В частности ими предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей.