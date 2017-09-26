Регионы получат 80 млрд руб на повышение зарплат бюджетников в 2018 году

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. На повышение зарплат ряду категорий бюджетников в 2018 году будет направлено 80 миллиардов рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что регионам выделяется дополнительно сверх норм поддержки 100 миллиардов рублей на выполнение задач по заработной плате.

"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей", — заявил Топилин в ходе своего выступления, посвященного направлениям совершенствования законодательства РФ в сфере социальной политики в период осенней сессии 2017 года.

Он отметил, что в 2017 году на повышение зарплат в регионы было направлено около 40 миллиардов рублей.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. В частности ими предусмотрено повышение зарплат врачей и учителей.