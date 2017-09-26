В Иркутске в благотворительный фонд подбросили сумку с миллионом рублей

ИРКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Больше миллиона рублей оказалось в сумке, которую неизвестный принес в иркутский благотворительный фонд "Оберег", опекающий сейчас 150 человек, сообщил РИА Новости представитель фонда.

Первоначально сообщение о необычном благотворителе появилось на странице фонда "Оберег" в соцсетях . В нем говорилось, что в пункт приема-раздачи вещей принесли сумку, в которой среди вещей лежали 1 017 500 рублей.

По словам представителя "Оберега", деньги решено было поместить в банковскую ячейку и подождать, возможно, объявится человек, который ошибочно передал эту сумму фонду. Ранее самая большая сумма – 500 тысяч рублей — поступила на счет фонда в результате благотворительного аукциона.

"В ней (сумке), кроме денег, есть очень необычная вещь, знать о которой может только хозяин. После того как мы объявили о находке, нам уже звонили четыре авантюриста, которые представлялись владельцами сумки, но они не могли ответить на наши вопросы о ее содержимом", — рассказал собеседник агентства.

Фонд "Оберег" работает в Иркутске более 12 лет. Главными направлениями работы является помощь матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и людям без определенного места жительства. Сейчас в двух зданиях фонда проживают порядка 150 человек. Помещения, по словам представителя "Оберега", нуждаются в ремонте. Деньги, переданные фонду неизвестным, предполагается использовать на эти цели.