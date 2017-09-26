Топилин рассказал о "достаточно серьезной прибавке" к пенсиям

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Индексация пенсий в России выше, чем уровень инфляции, в других странах нет такой индексации в условиях, когда отсутствуют кризисные явления, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Топилин выступил в СФ с сообщением о направлениях совершенствования законодательства РФ в сфере социальной политики в период осенней сессии 2017 года. Он пояснил, что инфляция в РФ по итогам 2017 года может быть даже ниже 3,2% (прогнозируемый уровень). При этом индексация пенсий в 2018 году состоится на 3,7%. Министр подчеркнул, что разница между инфляцией и индексацией (0,5%) — достаточно ощутима для пенсионера.

"А если инфляция будет 3,1 или 3,0% — это будет уже достаточно серьезная прибавка к пенсиям неработающим пенсионерам… Мы можем сколько угодно говорить о том, что это такое 3,2-3,7… Давайте все-таки исходить из следующего: когда были события прошлых лет, нам очень не нравилось, когда инфляция составляла 12%, 13%. Все всегда говорили, что в странах европейских, в развитых странах инфляция низкая. Нигде в мире, если это не Африка и не какие-то кризисные явления, пенсии не индексируются на 7%, нигде. Мы с вами хотим и одно, и другое. Когда инфляция стала низкой, мы стали думать: а что это мы так низко индексируем пенсии?" — сказал Топилин.

Министр подчеркнул, что пенсии в РФ индексируются не низко, а "серьезно выше, чем инфляция".

"Во всем мире индексируют пенсии каждый год на 0,3%, на 1,2%", — сказал Топилин, отметив, что одновременно не может быть и низкой инфляции, и высокой индексации.