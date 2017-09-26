Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России в первой половине 2017 года, пишет газета "Известия".

Список возглавил капитан океанского судна с окладом 500 тысяч рублей. Второе место у командира воздушного корабля с зарплатой 320 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает главный технолог золотодобывающей промышленности, получающий 312 тысяч рублей.

Четвертое место занял главный тренер по хоккею с заработком в 300 тысяч рублей, пятое — начальник строительного участка с доходом в 250 тысяч рублей, а на шестом месте — врач-стоматолог с зарплатой в 200 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошли такие специалисты, как риск-менеджер, инженер-электрик, аналитик в сфере информатики и вычислительной техники и второй пилот воздушного судна.

По данным Росстата, в первом полугодии средняя зарплата в стране составила 38,7 тысячи рублей.