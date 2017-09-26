"ВИМ-Авиа" в понедельник задержала шесть чартерных рейсов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник задержала 6 чартерных рейсов, следует из опубликованных данных Росавиации.

Росавиация с 21 июня текущего года в связи с участившимися случаями задержек чартеров начала в ежедневном режиме публиковать список таких рейсов.

Самая длительная задержка "ВИМ-Авиа" (рейс Санкт-Петербург (Пулково) – Мугла) составила 11 часов 49 минут, причиной стало позднее прибытие самолета.

В понедельник "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Кроме того, авиакомпания "Ай Флай" задержала в понедельник два чартера, "Ред Вингс", "Икар" и "Роял Флайт" — по одному рейсу.