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Общество

Опрос показал, сколько россиян используют контрацептивы

Сюжет:
"Общественные мнения" (205)
08:1326.09.2017
(обновлено: 08:19 26.09.2017)
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© Fotolia / lemontreeimagesПрезервативы. Архивное фотоПрезервативы. Архивное фото
© Fotolia / lemontreeimages

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 80% россиян считают, что в вопросах контрацепции равная ответственность лежит на обоих партнерах, контрацептивами пользуются более половины опрошенных, а 9% тех, кто их не использует, считают меры защиты от нежелательной беременности вредными для здоровья, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" в преддверии Всемирного дня контрацепции был проведен 23-24 сентября среди 816 респондентов в возрасте от 18 лет до 60 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Подавляющее большинство россиян до 60 лет уверены, что на обоих партнерах лежит равная ответственность в вопросах контрацепции (82%). Эта доля одинаково высока во всех социальных группах независимо от социального статуса, пола и возраста", — отмечается в материалах ВЦИОМ.

О том, что пользуются контрацептивами, сказали 54% участников опроса, эта доля выше среди незамужних и неженатых респондентов (70%), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (71%). Те, кто не прибегает к контрацепции, чаще всего причиной называют планирование беременности (20%), почти каждый десятый (9%) считает, что меры предохранения от нежелательной беременности вредны для здоровья, показал опрос.

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Три четверти (74%) респондентов считают, что в современном мире достаточно информации о возможностях уберечься от нежелательной беременности. Более половины россиян до 60 лет (62%), согласно данным опроса, считают свои собственные знания о современных методах контрацепции достаточными, о недостатке знаний в этой области говорят 29%, а еще 8% опрошенных сказали, что не знают об этом практически ничего.

Социологи отмечают, что молодые люди осведомлены в этих вопросах лучше (69-70% среди 18-34 летних), тогда как среди людей в возрасте от 45 до 59 лет таких меньше половины (48%).

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