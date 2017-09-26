Опрос показал, сколько россиян используют контрацептивы

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 80% россиян считают, что в вопросах контрацепции равная ответственность лежит на обоих партнерах, контрацептивами пользуются более половины опрошенных, а 9% тех, кто их не использует, считают меры защиты от нежелательной беременности вредными для здоровья, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" в преддверии Всемирного дня контрацепции был проведен 23-24 сентября среди 816 респондентов в возрасте от 18 лет до 60 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Подавляющее большинство россиян до 60 лет уверены, что на обоих партнерах лежит равная ответственность в вопросах контрацепции (82%). Эта доля одинаково высока во всех социальных группах независимо от социального статуса, пола и возраста", — отмечается в материалах ВЦИОМ.

О том, что пользуются контрацептивами, сказали 54% участников опроса, эта доля выше среди незамужних и неженатых респондентов (70%), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (71%). Те, кто не прибегает к контрацепции, чаще всего причиной называют планирование беременности (20%), почти каждый десятый (9%) считает, что меры предохранения от нежелательной беременности вредны для здоровья, показал опрос.

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Три четверти (74%) респондентов считают, что в современном мире достаточно информации о возможностях уберечься от нежелательной беременности. Более половины россиян до 60 лет (62%), согласно данным опроса, считают свои собственные знания о современных методах контрацепции достаточными, о недостатке знаний в этой области говорят 29%, а еще 8% опрошенных сказали, что не знают об этом практически ничего.

Социологи отмечают, что молодые люди осведомлены в этих вопросах лучше (69-70% среди 18-34 летних), тогда как среди людей в возрасте от 45 до 59 лет таких меньше половины (48%).