Опрос показал, сколько россиян используют контрацептивы

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 80% россиян считают, что в вопросах контрацепции равная ответственность лежит на обоих партнерах, контрацептивами пользуются более половины опрошенных, а 9% тех, кто их не использует, считают меры защиты от нежелательной беременности вредными для здоровья, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Подавляющее большинство россиян до 60 лет уверены, что на обоих партнерах лежит равная ответственность в вопросах контрацепции (82%). Эта доля одинаково высока во всех социальных группах независимо от социального статуса, пола и возраста", — отмечается в материалах ВЦИОМ.
О том, что пользуются контрацептивами, сказали 54% участников опроса, эта доля выше среди незамужних и неженатых респондентов (70%), а также жителей Москвы и Санкт-Петербурга (71%). Те, кто не прибегает к контрацепции, чаще всего причиной называют планирование беременности (20%), почти каждый десятый (9%) считает, что меры предохранения от нежелательной беременности вредны для здоровья, показал опрос.
18.3%Да, это необходимо
47.0%Нет, я и так знаю, что здоров(а)
5.7%Нет, страшно узнать наверняка
29.0%Я уже сдал(а) анализы
Социологи отмечают, что молодые люди осведомлены в этих вопросах лучше (69-70% среди 18-34 летних), тогда как среди людей в возрасте от 45 до 59 лет таких меньше половины (48%).