На Колыме создали восемь особо охраняемых территорий

МАГАДАН, 26 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный подписал постановление правительства региона об утверждении границ и определении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения на восьми территориях Колымы, сообщает во вторник правительство региона.

"Особый статус получили объекты "Абориген", "Авландинский", "Замковое", "Мотыклейский", "Омолонский", "Сеймчанский", "Тасканский" и "Хасынский". Теперь там официально запрещена деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Например, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, а также рубка лесных насаждений", — говорится в сообщении.

Поясняется, что все объекты, вошедшие в число охраняемых, уникальны. Памятники природы станут визитной карточкой туристического потенциала Магаданской области.

"Пик Абориген (2287 метров) — одна из самых высоких вершин горного массива Большой Аннгачаг и всей Магаданской области. Он расположен в одной из самых южных цепей хребта Черского на границе Ягоднинского и Тенькинского округов. На участке произрастает 65 видов сосудистых растений и еще 17 в ближайших окрестностях. Особенностью памятника природы является наличие горно-тундровой растительности с единичными кустами кедрового стланика на высотах, превышающих 1800-2000 метров над уровнем моря, что нехарактерно для других горных массивов в верховьях Колымы", — дополняет ведомство.