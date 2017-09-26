Кабмин выделил почти 3,7 миллиарда рублей на создание школьных мест в СКФО

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Правительство России выделило Минобрнауки почти 3,7 миллиарда рублей на создание новых школьных мест в пяти регионах Северо-Кавказского федерального округа. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением Минобрнауки России из резервного фонда правительства выделяются бюджетные ассигнования в размере 3,7 миллиарда рублей на предоставление межбюджетных трансфертов пяти субъектам Федерации Северо-Кавказского федерального округа на создание новых мест в общеобразовательных организациях", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что выделенные средства предназначены для введения в эксплуатацию 13 зданий школ более чем на 4,8 тысячи мест. В их числе четыре здания (1340 мест) в Дагестане, два (1044 места) в Ингушетии, одно (360 мест) в Северной Осетии, пять (1560 мест) в Чечене и одно (504 места) в Ставропольском крае.

Распределение этих средств также одобрено на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.