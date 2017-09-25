Якутский депутат "пообедал" за 13 миллионов рублей

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Депутат Государственного собрания Республики Саха Виктор Федоров не смог оплатить ланч в якутской кофейне Traveler’s coffee, за обед у парламентария попросили 13 миллионов рублей.

"Был один. Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! Что-то круто 13 миллионов рублей за обед", — написал Федоров в Facebook.

Подписчики депутата предположили, что владельцы пытались тайком продать кафе народному избраннику, а тот, в свою очередь, "съел и повара, и остальной персонал". Некоторые пользователи считают, что сотрудники Traveler’s coffee использовали в отношении Федорова "индивидуальный" подход. "Миллионерам считают миллионами", — прокомментировала пост Олеся Войтович.

Позже депутат заявил, что руководство заведения извинилось перед ним и пообещало "принять меры" в отношении сотрудника, который ошибся в наборе суммы на кассовом аппарате. Сам Федоров попросил "слишком не ругать" виновного. "Со всяким такое бывает", — написал парламентарий.

Ранее Прокуратура Якутии инициировала проверку источников дохода Виктора Федорова: в 2016 году он указал в ведомости самый крупный заработок среди всех парламентариев республики. При этом сам депутат заявил, что надзорным органам следует проверять "не тех, кто много задекларировал, а тех, кто мало".