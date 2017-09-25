В ОП РФ назвали сомнительным доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина назвала сомнительным и "откровенно смешным" доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму.

В докладе мониторинговой миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к РФ, в том числе властями Украины, а также России.

"Считаю содержание доклада УВКПЧ ООН о нарушении прав человека в Крыму сомнительным и не достойным статуса столь крупной и авторитетной международной организации. Как можно всерьез относиться к документу о некой территории, авторы которой не были на этой территории, но подробно все изучили и написали некий текст, находясь в соседнем государстве?" — заявила Сутормина РИА Новости.

По ее словам, возможно, официальное руководство ООН вместо обвинений в адрес России через какое-то время выступит с заявлением о необходимости доработки документа и проверки данных о предположительных нарушениях. "Иначе все это выглядит откровенно смешно. Любые серьезные обвинения, а там, напомню, речь идет о пытках и даже о некой казни, должны подкрепляться доказательствами и свидетелями", — добавила она.

Доклад сконцентрирован на ситуации с правами человека в российском Крыму, который в миссии называют украинской территорией, "временно оккупированной Российской Федерацией". В нем члены миссии также отмечают, что отключение властями Украины электричества и прекращение подачи воды "затронули права жителей Крыма на адекватные условия жизни". Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.