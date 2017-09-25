В Госдуме назвали предвзятым доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал предвзятым и основанным на домыслах доклад мониторинговой миссии ООН, в котором говорится о нарушениях прав человека в Крыму, сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий предложил представителям организации не заниматься дистанционным сбором слухов и фейков, а лично посетить Крым, чтобы сделать объективные выводы о ситуации с правами человека на российском полуострове.

"Голословные и не имеющие доказательств обвинения нашей страны в якобы имевших место нарушениях прав граждан России в Крыму не достойны такой организации, как ООН", — цитирует пресс-служба Железняка.

"Россия всегда четко следует нормам международного права и никаких намеренных нарушений прав жителей Крыма, после того, как на референдуме было принято решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, не было и быть не могло", — отметил депутат.

Напротив, подчеркнул Железняк, Россия "сделала все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Крыма, защитить население от геноцида со стороны бандеровцев и поддержать людей в условиях энергетической и продовольственной блокады, устроенной украинскими властями".

Представителям ООН следовало бы обратить внимание на массовые нарушения прав человека на территории Украины, на многочисленные жертвы среди мирного населения Донбасса, с которым власти Киева ведут войну на истребление, считает Железняк.

"Но мы в очередной раз видим, что определенные антироссийски настроенные политические силы оказывают давление на ООН, представители которой используют недостоверные источники, предвзятость и двойные стандарты в освещении событий, что не делает им чести", — добавил он.

"Готов посодействовать в организации визита делегации миссии ООН в Крым, если они действительно хотят разобраться в ситуации, и уверен, что народ Крыма и Севастополя сможет им сам объяснить свою позицию по всем интересующим вопросам", — заключил Железняк.

В докладе ООН, опубликованном в понедельник, утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе властями Украины. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.