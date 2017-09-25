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Общество

В Госдуме назвали предвзятым доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму

19:1525.09.2017
(обновлено: 20:39 25.09.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал предвзятым и основанным на домыслах доклад мониторинговой миссии ООН, в котором говорится о нарушениях прав человека в Крыму, сообщает пресс-служба депутата.

Вид на город Судак в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Власти Крыма прокомментировали обвинения ООН о нарушении прав человека

Парламентарий предложил представителям организации не заниматься дистанционным сбором слухов и фейков, а лично посетить Крым, чтобы сделать объективные выводы о ситуации с правами человека на российском полуострове.

"Голословные и не имеющие доказательств обвинения нашей страны в якобы имевших место нарушениях прав граждан России в Крыму не достойны такой организации, как ООН", — цитирует пресс-служба Железняка.

"Россия всегда четко следует нормам международного права и никаких намеренных нарушений прав жителей Крыма, после того, как на референдуме было принято решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, не было и быть не могло", — отметил депутат.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму
Напротив, подчеркнул Железняк, Россия "сделала все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей Крыма, защитить население от геноцида со стороны бандеровцев и поддержать людей в условиях энергетической и продовольственной блокады, устроенной украинскими властями".

Представителям ООН следовало бы обратить внимание на массовые нарушения прав человека на территории Украины, на многочисленные жертвы среди мирного населения Донбасса, с которым власти Киева ведут войну на истребление, считает Железняк.

"Но мы в очередной раз видим, что определенные антироссийски настроенные политические силы оказывают давление на ООН, представители которой используют недостоверные источники, предвзятость и двойные стандарты в освещении событий, что не делает им чести", — добавил он.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Власти Крыма готовы принять спецдокладчика ООН
"Готов посодействовать в организации визита делегации миссии ООН в Крым, если они действительно хотят разобраться в ситуации, и уверен, что народ Крыма и Севастополя сможет им сам объяснить свою позицию по всем интересующим вопросам", — заключил Железняк.

В докладе ООН, опубликованном в понедельник, утверждается, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе властями Украины. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.

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Общество
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Vasiliy Vasechkin
«При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку ситуации с правами человека на полуострове проводили удаленно, из Украины.»

Задницу в ООН поднять не хотят и действуют удалённо из вукраины, и ещё кто-то верит в независимость ООН.
19:30
25.09.2017
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