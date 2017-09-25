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Общество

Депутат рассказал о перспективах нового проекта о наказании нарушителей ПДД

18:5325.09.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС. Архивное фотоСотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Проект МВД о наказании нарушителей ПДД на основании видеозаписей – лишь часть большого федерального проекта, в перспективе каждый пользователь сможет скачать программу и выкладывать записи с нарушениями в защищенном виде, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

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Ранее МВД предложило разрешить сотрудникам Госавтоинспекции выносить постановления об административных наказаниях за нарушение ПДД без составления протокола, если граждане зафиксировали его на видео.

Лысаков рассказал, что эта инициатива является частью реализации поручения, которое было сформулировано в марте 2016 года, о создании федеральной программы, которую можно скачать на сайте госуслуг, получить цифровую подпись и тогда выкладывать видео с нарушением ПДД при обеспечении его корректности и защищенности.

"Это приложимо к этой идее. То есть мы сейчас создаем правовую основу для использования защищенного программного обеспечения, с помощью которого можно фиксировать правонарушения в автоматическом режиме и выносить постановление о наложении штрафа", — пояснил депутат.

При этом он рассказал о своей идее, которую планирует озвучить и реализовать при обсуждении данного проекта закона в Госдуме.

Машина ДПС на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео
"Будет максимальный эффект от этой программы, если разработчиками будет предусмотрена возможность эту программу скачивать или перекачивать на видеорегистратор, потому что в сочетании с видеорегистратором эта программа будет работать, если же ее закачивать просто на смартфон, то КПД будет минимальным, потому что мы не стоим с телефоном в руке на дороге, ожидая нарушения ПДД", — пояснил Лысаков.

Парламентарий добавил, что вопрос сроков начала разработки данной программы пока открыт, но законопроектом МВД заранее создается правовая база, "поэтому он и будет вноситься, и будет поддержан, конечно".

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