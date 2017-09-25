МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Проект МВД о наказании нарушителей ПДД на основании видеозаписей – лишь часть большого федерального проекта, в перспективе каждый пользователь сможет скачать программу и выкладывать записи с нарушениями в защищенном виде, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
57.9%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
21.7%Нет, считаю это доносительством
20.4%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
Лысаков рассказал, что эта инициатива является частью реализации поручения, которое было сформулировано в марте 2016 года, о создании федеральной программы, которую можно скачать на сайте госуслуг, получить цифровую подпись и тогда выкладывать видео с нарушением ПДД при обеспечении его корректности и защищенности.
"Это приложимо к этой идее. То есть мы сейчас создаем правовую основу для использования защищенного программного обеспечения, с помощью которого можно фиксировать правонарушения в автоматическом режиме и выносить постановление о наложении штрафа", — пояснил депутат.
При этом он рассказал о своей идее, которую планирует озвучить и реализовать при обсуждении данного проекта закона в Госдуме.
Парламентарий добавил, что вопрос сроков начала разработки данной программы пока открыт, но законопроектом МВД заранее создается правовая база, "поэтому он и будет вноситься, и будет поддержан, конечно".