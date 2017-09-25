ФАС посмотрит фильм "Оно" для ответа на претензии Burger King по клоуну

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Россия должна сначала посмотреть фильм "Оно" и проанализировать доводы Burger King, чтобы дать свой ответ по жалобе сети ресторанов быстрого питания, сказал журналистам замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В минувшую пятницу Burger King в России обратилась в ФАС с жалобой о недобросовестной конкуренции и нарушении рекламного законодательства РФ. По мнению компании, "главный герой фильма "Оно" клоун "Пеннивайз" является точной копией, включая цветовую гамму костюма и шарики, которыми он заманивает детей, главного символа "Макдональдса". В пресс-службе ФАС РИА Новости сообщили, что служба получила жалобу Burger King с просьбой провести проверку на предмет нарушения законодательства, признать данную ассоциативную рекламу незаконной и запретить показ фильма "Оно" на всей территории страны.

"Она (жалоба) только поступила, мы ее изучаем. Мы не вмешиваемся в содержание фильма, потому что у автора сценария, режиссера есть свое художественное восприятие того или иного образа, трактовки. Мы руководствуемся, что выдано прокатное удостоверение, значит фильм может быть показан в соответствующих кинотеатрах", — сказал Кашеваров.

"Что касается наличия или отсутствия продакт-плейсмент (от англ. product placement, скрытая реклама — ред.) — если это органично вписано в соответствии с нормами закона, значит это никакая не реклама. Но прежде чем дать окончательный ответ, мы должны и фильм посмотреть, и доводы проанализировать", — добавил он.

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв — детей.