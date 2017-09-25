МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роструд запустит социальную сеть деловых контактов, заявил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев в ходе заседания общественного совета при Роструде.

Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума, что ведомство совместно с органами службы занятости, а также с центрами трудоустройства при вузах планирует разместить на сайте "Работа в России" базу стажировок".

Заместитель главы Роструда сообщил, что помимо создания специального раздела для поиска стажировок на сайте "Работе в России" ведомство планирует запуск на базе портала социальной сети деловых контактов.

"Функционал деловых социальных контактов известен… на мой взгляд, это перспективный очень сервис и очень серьезно может помочь политике занятости… Социальная сеть позволяет уйти от резюме к траекториям развития, профессиональным траекториям, профилям. Получается, что человек открыт для рынка труда. Это принципиальные различия и дает другие возможности", — заявил Васильев.

Он отметил, что фактически, речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала "Работа в России" и социальной сети деловых контактов.

"Мы хотим, чтобы студенты и школьники в привычной форме узнавали много информации о том, на кого лучше учиться, куда лучше поступать, куда лучше переезжать, какие профессии перспективные, какие денежны. Это совмещение базовых функций государства в отношении рынка труда: и информирование о рынке труда, и профессиональная ориентация, и создание условий для взаимодействия работодателей на одной площадке", — отметил Васильев.