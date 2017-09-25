Информканалы в мессенджерах можно было бы приравнять к СМИ, заявили в ГД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Государство должно регулировать деятельность информационных интернет-каналов, в том числе в мессенджере Telegram, возможно даже приравнять их к СМИ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Газета "Ведомости" ранее написала, что пресс-службы многих ведомств и компаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера Telegram. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил журналистам, что Кремль ведет мониторинг основных общественно-политических каналов в Telegram. Вместе с тем, по его словам, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, и вряд ли их можно относить к традиционным СМИ.

"Регулирование, безусловно, необходимо, потому что эти информационные каналы становятся мощным общественным фактором распространения информации. Причем она не всегда является достоверной и справедливой, а часто бывает и деструктивной", — сказал Емельянов.

Отвечая на вопрос о целесообразности приравнивания подобных информационных каналов к СМИ, депутат сказал, что это может быть одним из возможных шагов. "Почему бы и нет? Ведь по степени воздействия на общество они имеют примерно такое же значение, как печатные и электронные СМИ. Если не будет регулировать наше государство, то наше информационное пространство будет регулироваться другими государствами, другими антироссийскими силами. Это же совершенно очевидно", — пояснил Емельянов.

Конечно, потребуется определить критерии, которые будут предъявляться к соответствующим информационным каналам, но это уже следующий вопрос, отметил он. "У нас ведь есть и сторонники того, что все должно быть свободно, никто не должен регулировать, государство не должно регулировать. Это неправильная позиция", — уверен первый зампред думского комитета.