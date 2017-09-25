МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить сотрудникам Госавтоинспекции наказывать водителей, нарушивших ПДД, на основании видео от граждан, сообщает сайт правительства.
Отмечается, что сейчас инспекторы ГИБДД должны тратить много времени и ресурсов, чтобы доказать факт нарушения. Полицейским приходится проводить целую процедуру: вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личности нарушителя, вызывать для опроса, устанавливать свидетелей и так далее.
"При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности", — напомнили авторы документа.
Новый законопроект призван решить эту проблему. Он предлагает внести изменения в КоАПП, которые позволят полицейским выносить постановления об административных наказаниях за нарушения ПДД без составления протокола, если их зафиксировали на видео.
56.3%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
22.4%Нет, считаю это доносительством
21.3%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
Ранее бывший глава Госавтоинспекции Виктор Нилов рассказал о том, что ведомство разрабатывает систему, которая позволит воителям сообщать о нарушителях на дорогах, снимая их на видео через специальное приложение на мобильном телефоне. Приложение можно будет скачать только с портала госуслуг, чтобы потом можно было идентифицировать того, кто сообщил о нарушении.