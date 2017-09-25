МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео

Машина ДПС на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

Машина ДПС на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МВД предложило разрешить сотрудникам Госавтоинспекции наказывать водителей, нарушивших ПДД, на основании видео от граждан, сообщает сайт правительства.

Соответствующий законопроект уже одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства.

Отмечается, что сейчас инспекторы ГИБДД должны тратить много времени и ресурсов, чтобы доказать факт нарушения. Полицейским приходится проводить целую процедуру: вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личности нарушителя, вызывать для опроса, устанавливать свидетелей и так далее.

"При этом сотрудники ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности", — напомнили авторы документа.

Новый законопроект призван решить эту проблему. Он предлагает внести изменения в КоАПП, которые позволят полицейским выносить постановления об административных наказаниях за нарушения ПДД без составления протокола, если их зафиксировали на видео.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят дорожным полицейским выносить постановления об административных наказаниях за нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении, если их зафиксировали на видео граждане, зарегистрированные на портале госуслуг.

Ранее бывший глава Госавтоинспекции Виктор Нилов рассказал о том, что ведомство разрабатывает систему, которая позволит воителям сообщать о нарушителях на дорогах, снимая их на видео через специальное приложение на мобильном телефоне. Приложение можно будет скачать только с портала госуслуг, чтобы потом можно было идентифицировать того, кто сообщил о нарушении.