Названы страны, охотнее других выдающие шенгенские визы россиянам

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Италия, Греция, Франция и Чехия охотнее других стран выдают россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает АТОР.

По данным организации, визовые центры Франции, Чехии и Италии работают стабильнее и быстрее других, а для обращения в визовый центр Греции потребуется минимальное количество документов.

Также в АТОР рассказали, какие визовые центры наименее удобны для получения "шенгена". Отмечается, что Венгрия и Словения предусматривают подачу документов одновременно с прохождением дактилоскопии. Визовый центр Португалии требует личного присутствия заявителя, тем самым затрудняя работу турфирм.

Как подчеркнули в ассоциации, доля отказов россиянам в "шенгене" составляет всего 1 процент, что является самым низким показателем в мире.