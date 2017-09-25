Росавиация проводит внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) проводит внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в последнее время массово задерживает рейсы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Проверку также начали прокуратура и Следственный комитет.

"Ведомство проводит внеплановую проверку перевозчика", — сообщил представитель Росавиации.

По данным Росавиации, длительные задержки вылетов рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями.

Минтранс в свою очередь поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа", в случае приостановки ее деятельности.