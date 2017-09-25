Росавиация проводит внеплановую проверку "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) проводит внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая в последнее время массово задерживает рейсы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Ведомство проводит внеплановую проверку перевозчика", — сообщил представитель Росавиации.
По данным Росавиации, длительные задержки вылетов рейсов "ВИМ-Авиа" из аэропорта "Домодедово" связаны с задолженностью перед топливно-заправочными организациями.
Минтранс в свою очередь поручил Росавиации определить авиакомпании, ответственные за перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа", в случае приостановки ее деятельности.