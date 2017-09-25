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Общество

Эксперты: рост штрафов за непропуск пешехода может вызвать больше аварий

13:0125.09.2017
(обновлено: 13:03 25.09.2017)
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© Fotolia / GenaМужчина на пешеходном переходе. Архивное фотоМужчина на пешеходном переходе. Архивное фото
© Fotolia / Gena

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Повышение штрафа за непропуск пешеходов может спровоцировать еще больше аварий с их участием, необходимо повышать штрафы за нарушение ПДД и для них; в то же время снизить количество аварий поможет требование к водителям иметь при себе светоотражающий жилет, полагают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Дорожное движение. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов до 2,5 тысячи рублей. По мнению парламентариев, действующие штрафы неэффективны, число нарушителей растет. Также в  России впервые могут быть введены обязательные требования к форме одежды автомобилистов. Согласно новым правилам дорожного движения (ПДД), проект которых подготовлен Госавтоинспекцией, при вынужденной остановке или после аварии водители, выходя из машины, должны будут надевать куртку или жилет со светоотражающими элементами.

Смотрят в смартфон, а не на дорогу

Депутат Госдумы, председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков сообщил РИА Новости, что повышение штрафа, возможно, и нужно для "большего дисциплинирования водителей", однако такая мера может привести к увеличению аварий с участием пешеходов.

Мужчина на пешеходном переходе
© Fotolia / Gena
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"После того, как мы подняли штраф в 2013 году для водителей, пешеходы стали себя вести очень легкомысленно  и беспечно на переходах. Они тоже не должны нарушать правила дорожного движения, которые гласят, что пешеход, перед тем как совершить переход дороги даже по "зебре", должен убедиться в безопасности этого маневра, потому что рядом может находиться автомобиль, который имеет тормозной путь в несколько десятков метров, даже если он двигается с разрешенной скоростью. Машина — это не лошадь, ее невозможно остановить мгновенно, поэтому пешеход неминуемо попадет под колеса", — сказал Лысаков.

По наблюдениям эксперта, и сегодня многие пешеходы переходят нерегулируемый пешеходный переход ("зебру") не глядя по сторонам.

"Молодежь в наушниках переходит дорогу, многие держат в руках смартфоны, ковыряются  в них, пишут смс, рассматривают фотографии. Это крайне опасно. Поэтому нынешнее повышение штрафов меня беспокоит. Это может сыграть психологически провокационную роль, и пешеходы, которые,  естественно, уже прослышали о том, что штраф для водителей повышается, будут вести себя еще более неосмотрительно, чем сейчас. И это может закончиться как раз трагедиями, увеличением количества пострадавших на "зебре", — сказал депутат.

По мнению Лысакова, в ближайшей перспективе необходимо обсудить вопрос "повышения штрафов и для пешеходов, потому что их тоже надо дисциплинировать".

Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Водителя всегда с помощью камеры накажут, а пешехода наказать с помощью камеры невозможно, у него нет номерного знака, поэтому, естественно, многие пешеходы избегают наказания. Но психологически  воздействовать на пешеходов, чтобы они знали, что их штраф — это не 500 рублей, возможно", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, одними штрафами снижения ДТП не добиться: подход к решению проблемы должен быть комплексным и включать в себя размещение социальной рекламы на телевидении в прайм-тайм и активизацию "воспитания всех участников дорожного движения".

Штрафы должны быть симметричными

В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что основная проблема заключается не в том, что водители не пропускают пешеходов, которые идут по "зебре", а в том, что пешеходы сами переходят дорогу в неположенных местах, провоцируя тем самым аварийную ситуацию.

Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Я вижу,  что водители не только в Москве,  но и в регионах пешеходам уступают дорогу,  поэтому здесь количество нарушений может расти только из-за того, что есть некий план у руководства подразделения… То, что аварии происходят —  это вина не только водителей, это и вина пешеходов", – сказал Канаев.

По его словам, если для водителей размер штрафа будет повышен, то и для пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, нужно увеличить штраф до этой же суммы.

"Если штраф для водителя 2,5 тысячи рублей —  тогда повысьте и для пешеходов. Это не мои слова  — это заключение французской ассоциации, которую подписали вместе французы, англичане и немцы. Согласно этому соглашению, штраф должен быть одинаков и для пешеходов, и для автомобилистов", — пояснил Канаев.

По его словам, в европейских странах, например, во Франции, гораздо тщательней следят за тем, переходят ли пешеходы дорогу в неположенных местах.

Светоотражающий жилет-разумное требование

Лысаков считает правильным требовать, чтобы автомобилисты при вынужденной остановке или после аварии, выходя из машины в темное время суток, надевали куртку или жилет со светоотражающими элементами.

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"Это необходимо было уже давно сделать, об этом давно говорилось. Необходимо просто-напросто комплектовать аптечки, например, помимо всего прочего, еще и световым жилетом. Потому что если машина вдруг заглохла, сломалась, водителю надо сменить колесо, посмотреть двигатель, он, конечно, должен выходить в темное время суток в светоотражающем жилете. Есть достаточно много случаев, когда сбивают водителя, который занимается ремонтом и вышел на дорогу: его просто не видят", — сказал Лысаков.

По мнению эксперта, такое требование нужно применять и к пассажирам, которые при вынужденной остановке в темное время суток на оживленной трассе выходят из машины.

Как отметил в свою очередь Канаев, требование к водителям иметь в машине светоотражающий жилет давно существует за рубежом.

"Это международный опыт, это практически то же самое, что и наличие аптечки и огнетушителя. Жилет — это нормальная идея", — сказал автоэксперт.

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