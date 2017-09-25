Эксперты: рост штрафов за непропуск пешехода может вызвать больше аварий

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Повышение штрафа за непропуск пешеходов может спровоцировать еще больше аварий с их участием, необходимо повышать штрафы за нарушение ПДД и для них; в то же время снизить количество аварий поможет требование к водителям иметь при себе светоотражающий жилет, полагают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Смотрят в смартфон, а не на дорогу
Депутат Госдумы, председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков сообщил РИА Новости, что повышение штрафа, возможно, и нужно для "большего дисциплинирования водителей", однако такая мера может привести к увеличению аварий с участием пешеходов.
По наблюдениям эксперта, и сегодня многие пешеходы переходят нерегулируемый пешеходный переход ("зебру") не глядя по сторонам.
"Молодежь в наушниках переходит дорогу, многие держат в руках смартфоны, ковыряются в них, пишут смс, рассматривают фотографии. Это крайне опасно. Поэтому нынешнее повышение штрафов меня беспокоит. Это может сыграть психологически провокационную роль, и пешеходы, которые, естественно, уже прослышали о том, что штраф для водителей повышается, будут вести себя еще более неосмотрительно, чем сейчас. И это может закончиться как раз трагедиями, увеличением количества пострадавших на "зебре", — сказал депутат.
По мнению Лысакова, в ближайшей перспективе необходимо обсудить вопрос "повышения штрафов и для пешеходов, потому что их тоже надо дисциплинировать".
По его мнению, одними штрафами снижения ДТП не добиться: подход к решению проблемы должен быть комплексным и включать в себя размещение социальной рекламы на телевидении в прайм-тайм и активизацию "воспитания всех участников дорожного движения".
Штрафы должны быть симметричными
В свою очередь руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что основная проблема заключается не в том, что водители не пропускают пешеходов, которые идут по "зебре", а в том, что пешеходы сами переходят дорогу в неположенных местах, провоцируя тем самым аварийную ситуацию.
По его словам, если для водителей размер штрафа будет повышен, то и для пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте, нужно увеличить штраф до этой же суммы.
"Если штраф для водителя 2,5 тысячи рублей — тогда повысьте и для пешеходов. Это не мои слова — это заключение французской ассоциации, которую подписали вместе французы, англичане и немцы. Согласно этому соглашению, штраф должен быть одинаков и для пешеходов, и для автомобилистов", — пояснил Канаев.
По его словам, в европейских странах, например, во Франции, гораздо тщательней следят за тем, переходят ли пешеходы дорогу в неположенных местах.
Светоотражающий жилет-разумное требование
Лысаков считает правильным требовать, чтобы автомобилисты при вынужденной остановке или после аварии, выходя из машины в темное время суток, надевали куртку или жилет со светоотражающими элементами.
По мнению эксперта, такое требование нужно применять и к пассажирам, которые при вынужденной остановке в темное время суток на оживленной трассе выходят из машины.
Как отметил в свою очередь Канаев, требование к водителям иметь в машине светоотражающий жилет давно существует за рубежом.
"Это международный опыт, это практически то же самое, что и наличие аптечки и огнетушителя. Жилет — это нормальная идея", — сказал автоэксперт.