За две недели из-за "минирований" эвакуировали почти полмиллиона россиян

Охранник на входе в ГУМ после сообщения о минировании.

Охранник на входе в ГУМ после сообщения о минировании.

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Практически полмиллиона человек уже эвакуировали за прошедшие две недели в более чем 100 городах России, в том числе в Москве, после анонимных сообщений о "минировании" свыше 1,2 тысячи зданий, сообщил в понедельник РИА Новости источник в экстренных службах.

Только накануне после 76 анонимных звонков с угрозой взрывов в 11 городах РФ с 65 объектов с массовым пребыванием людей было выведено более 50 тысяч человек. В Москве, в частности, эвакуация проводилась из десятка гостиниц и торговых центров, среди которых гостиница "Космос", торговые центры "Метрополис" и "Океан".

"По уточненным данным, на утро понедельника в 103 городах в результате 1203 звонков с угрозой "минирования" с 1217 объектов были эвакуированы более 470 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России с 11 сентября. Все "заминированные" объекты обследовали правоохранители, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На позапрошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористические организации, запрещенные в России.