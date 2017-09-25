Минтруд сообщил о снижении числа официально безработных за неделю на 1%

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных россиян за неделю снизилась на 1% – до 746 590 человек, заявили в пресс-службе Минтруда.

"С 13 по 20 сентября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1% и составила 746 590 человек. Годом ранее этот показатель составлял 881 700 человек", — сообщили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 56 регионах. Наибольшее – в Забайкальском и Красноярском краях, республиках Алтай, Крым, Бурятия, Карелия, Удмуртия, Томской и Новосибирской областях. В 23 регионах отмечен рост численности безработных граждан, наибольший – в Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, республиках Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Тульской и Ленинградской областях.

По состоянию на 20 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 121 331 человек.

По данным Минтруда, на 1 сентября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 сентября 2016 года – 1,2%).

В ведомстве добавили, что на 13 сентября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,65 миллиона единиц.