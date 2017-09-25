В Госдуме рассказали о работе по регулированию отношений людей и роботов

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Госдума должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования отношений человека и искусственного интеллекта, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вопросы, связанные с искусственным интеллектом — это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на нашем рынке. И нам нужно смотреть на то, как развивается мир. Как вы понимаете, вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать. Это тема нашей повестки", — сказал он на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.

Володин отметил, что было бы правильно посмотреть, как эти вопросы регулируются в целом в мире.

Президент РФ Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока 1 сентября заявил, что мировое лидерство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.