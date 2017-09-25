В Госдуму внесли законопроект о статусе детей Великой Отечественной войны

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Депутаты Ненецкого АО внесли в Госдуму законопроект, определяющий статус детей Великой Отечественной войны в России.

"Настоящий федеральный закон определяет статус детей Великой Отечественной войны в РФ в целях признания на государственном уровне вклада детей Великой Отечественной войны в победу, обеспечения им почета и уважения в обществе", — говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что к категории детей войны относятся граждане РФ, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года, постоянно проживающие на территории СССР в годы ВОВ. При этом к данной категории не относятся лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы в этот период.

Авторы уточняют, что проект закона не определяет меры социальной поддержки детей ВОВ, а лишь устанавливает статус этой категории граждан.